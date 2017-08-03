Компания Xiaomi, как известно, производит десятки видов товаров, и один из них – это процессоры Surge S1 для ее же смартфонов. Данные CPU не могут конкурировать с аналогами от Qualcomm, и потому Xiaomi в срочном порядке готовит новый Surge S2, который ляжет в основу нового смартфона Xiaomi Mi 6C.

О грядущем Xiaomi Mi 6C известно немало – сегодня в сеть были выложены определенные подробности о нем. В частности, этому аппарату приписывают наличие стекла 2,5D не только на передней, но и на задней панели, а также сдвоенной основной камеры, состоящей из двух матриц от Sony, на 12 и 5 мегапикселей. Сообщается о наличии рамок экрана уменьшенной толщины, а заодно о 4 или 6 Гб оперативной памяти и накопителе на 64 или 128 Гб.

Стоить новый смартфон Xiaomi Mi 6C будет от 300 до 370 долларов США в зависимости от комплектации, однако провал Surge S1 может не лучшим образом сказаться на его продажах, ведь даже новый Surge S2 не является топовым процессором – уже готова тестовая партия, но при производстве используются нормы 16-нанометрового техпроцесса против 10 нанометров у современных CPU от Qualcomm. В итоге за те же 370 долларов будет выгоднее взять флагманский Mi 6 от той же Xiaomi, так что ей наверняка потребуется пересмотреть свою ценовую политику относительно Mi 6C.