Государственное предприятие Документ 12 августа откроет в Киеве крупнейший в Украине паспортный сервис по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт.Читай также: Украина договаривается о безвизе с 14 странами В пресс-службе предприятия сообщают, что новый офис будет находиться на площади Победы на.подробнее

Новость была оставлена 3 августа 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.