Титулованный российский теннисист Евгений Кафельников в очередной раз обратился к дочери Алесе в соцсетях. Спортсмен отметил, что они оба несут ответственность за происходящее, поэтому выход из сложившейся ситуации нужно искать вместе. Кафельников также добавил, что, несмотря ни на что, любит дочь.

Новость была оставлена 3 августа 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.