Кафельников признался дочери в любви и призвал искать выход вместе
Категория: Спорт | 3 августа 2017 16:00

Титулованный российский теннисист Евгений Кафельников в очередной раз обратился к дочери Алесе в соцсетях. Спортсмен отметил, что они оба несут ответственность за происходящее, поэтому выход из сложившейся ситуации нужно искать вместе. Кафельников также добавил, что, несмотря ни на что, любит дочь.

Новость была оставлена 3 августа 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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