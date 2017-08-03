Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто из-за травмы левого предплечья. Шарапова получила повреждение на турнире WTA в американском Стэнфорде. Она снялась с соревнований 2 августа перед встречей второго круга против украинки Леси Цуренко.

Новость была оставлена 3 августа 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.