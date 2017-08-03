Компания Xiaomi анонсировала две модели умных видеокамер серии Smart IP Camera, ориентированных на использование дома или в небольших офисных помещениях. Это камеры видеонаблюдения, и пригодятся они в первую очередь тем, кто много путешествует и часто оставляет квартиру без присмотра.

Старшая модель Smart IP Camera от Xiaomi располагает 17-миллиметровым широкоугольным объективом и функцией записи видео в формате Full HD. Камера вращается на 360 градусов по горизонтали и на 93 градуса по вертикали со скоростью 110 градусов в секунду (выставляется в настройках). Также в новинке есть функция ночного видения. Что касается младшей версии Smart IP Camera. То здесь Xiaomi решила оставить почти все без изменений, разве что ограничила разрешение видео на уровне HD и убрала поворотный механизм.

Зато здесь есть возможность записи роликов на внешний винчестер или флещку, для которых предусмотрен порт USB. Более того, к этой камере можно подключать дополнительные аксессуары по тому же USB, например, внешнюю батарею емкостью 10000 мАч на случай отключения подачи энергии. Заряда такого аккумулятора ей хватит на 20 часов работы. Обе камеры от Xiaomi из серии Smart IP Camera поступят в продажу этим летом, а их стоимость составляет 22 доллара США для старшей модели и 12 долларов для младшей.