Почти всем современным часам заряда встроенного аккумулятора хватает в среднем на пару дней при умеренном использовании. На их фоне очень сильно выделяются часы Sequent, которые в данный момент можно проспонсировать на Кикстартере – им зарядка не нужна в принципе, они умеют обходиться вовсе без нее.

Проект вечных смарт-часов Sequent заинтересовал многих, и на Кикстартере собрана сумма, почти в 10 раз превышающая запрошенную, так что производство и релиз уже не за горами. Конечно, в Sequent тоже есть аккумулятор, но он работает в паре с системой автоматической подзарядки, по принципу действия схожей с автозаводом в обычных наручных часах. Вместо пружины здесь используется крошечный генератор, который преобразует колебания груза в электричество.

При всем этом в Sequent есть весь необходимый набор умных часов – светодиод для уведомлений, циферблат (аналоговый), GPS-ресивер, шагомер, сенсор сердечного ритма и счетчик калорий, и все эти данные часы могут передавать на смартфон по Bluetooth. В дополнение к перечисленным возможностям Sequent наделены водозащищенным корпусом с возможностью выдерживать давление на глубине до 50 метров, а их корпус изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали. В комплект поставки войдут ремешки шириной 22 миллиметра из кожи, металла, нейлона или других материалов, а стоить Sequent будут от $150. Релиз назначен на декабрь 2017.