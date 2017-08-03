Компания Samsung официально представила смартфон Leadership 8 – ту самую раскладушку, на днях появившуюся в сети на рендерах. Аппарат и правда получил раскладной корпус, и это действительно топовый смартфон, хотя и по меркам 2016 года.

Новый Samsung Leadership 8 собран на процессоре Qualcomm 821 и несет в себе сразу два экрана Super AMOLED по 4,2 дюйма каждый, и оба держат разрешение Full HD и могут отображать виртуальную клавиатуру. Аппаратные кнопки у смартфона тоже есть, так что сенсорные могут вообще не потребоваться. К минусам Samsung Leadership 8 сразу отнесем ограничения географии распространения – купить раскладушку можно только в Китае и только у оператора China Mobile, хотя, возможно, это временное явление.

К характеристикам нового Samsung Leadership 8 относятся фотокамеры на 5 и 12 Мп (основная состоит из одного модуля), а также сканер отпечатков пальцев, который наконец-то разместили под камерой, а не сбоку от нее, как у Samsung S8. Флагманский мобильник располагает 64 Гб встроенной памяти, ОЗУ на 4 гигабайта и ОС Android 7.1 вместе с экраном Always On и поддержкой платежной системы Samsung Pay, которая уже почти год как работает в России. Samsung Leadership 8 весит 235 граммов вместе с батареей емкостью 2300 мАч. Стоимость смартфона не указана.