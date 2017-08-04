Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену во втором матче на третьем этапе шахматного турнира Grand Chess Tour. Партия, состоявшаяся в ночь на пятницу, 4 августа, завершилась на 42-м ходу в пользу спортсмена из Норвегии, игравшего белыми. Этап проходит в Сент-Луисе (штат Миссури, США).

Новость была оставлена 4 августа 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.