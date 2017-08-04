Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар в видеообращении, опубликованном в Instagram, объяснил решение перейти из «Барселоны» в парижский ПСЖ. По словам форварда, он хочет помочь французскому клубу завоевать титулы, которых ждут болельщики. Игрок также назвал переход дерзким вызовом для его карьеры.

Новость была оставлена 4 августа 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.