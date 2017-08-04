Президент России Владимир Путин в беседе с главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым отказался тренировать сборную страны по футболу. Чиновник выразил мнение, что команда будет хорошо играть только если ее лично возглавит глава государства. Путин с ним не согласился.

Новость была оставлена 4 августа 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.