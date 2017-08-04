В парке Победа в Днепровском районе Киева установили рамку с распылителем воды. Об этом в комментарии Корреспондент.net сообщил глава Департамента благоустройства при Киевской горгосадминистрации Андрей Фищук.Читай также: Под Киевом создали пункты охлаждения “Водная рамка-распылитель установлена,.подробнее

Новость была оставлена 4 августа 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.