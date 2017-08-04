Отечественная валюта вновь стала слабеть, и цены на мобильную электронику в отечественных сетях тут же поползли вверх. Самое время зарегистрироваться в интернет-магазине GearBest, который продает гаджеты по минимальным ценам и нередко устраивает разнообразные акции и распродажи.

Сегодня на повестке дня два смартфона и один планшет с солидной скидкой, и начнем, пожалуй, с популярной модели Xiaomi Redmi 4X. Это 5-дюймовый аппарат с поддержкой HD-разрешения, и в рамках акции его можно купить всего за $150 по купону «4X4GBRU» в черном цвете корпуса и с предустановленной глобальной прошивкой MIUI 8. Скидка действует лишь на 30 экземпляров Xiaomi Redmi 4Х, так что не теряйте времени даром и заказывайте, тем более что доставка бесплатна. В стоимость входят 8-ядерный процессор, 4 Гб оперативной памяти, накопитель на 64 Гб и аккумулятор емкостью 4100 мАч вместе с камерами на 5 и 13 мегапикселей.

Следующий лот – это планшет Mi Pad 3, тоже от Xiaomi. Аппарат 2017 года выполнен в металлическом корпусе и работает на базе ОС Android, тоже с оболочкой MIUI 8, и стоит он при этом $205 с купоном «mipadru» (20 компьютеров). Скидка действует на модель в золотистом цвете корпуса с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ROM. Планшет Xiaomi Mi Pad 3 оптимален для работы, отдыха и игр. В него встроен яркий 7,9-дюймовый экран с разрешением 2048х1536 пикселей, есть порт USB-C с отдельным входом под наушники, батарея на 6600 мАч, отличные камеры с разрешением 5 и 13 Мп и высокоскоростной 2-диапазонный модуль WI-FI 802.11ac для выхода в интернет.

Акция распространяется и на смартфон LeEco 2 X520 в металлическом корпусе серого цвета. Промо-код «letv10ru» снизит стоимость 24 его копий до привлекательных $120, и бесплатную доставку, разумеется, никто не отменял. Смартфон LeEco 2 X520 – это Full HD-моноблок с диагональю экрана 5,5 дюйма, 8-ядерным процессором от Qualcomm и сканером отпечатков пальцев на задней панели, рядом с основной камерой на 16 мегапикселей. Передняя камера при этом снимает в формате 8 Мп. Указанная цена актуальна для модели с 32 Гб постоянной и 3 Гб оперативной памяти, плюс в нее входят фирменный чехол-бампер, переходник с USB-C на обычные наушники, два слота под SIM-карты и аккумулятор емкостью 3000 мАч.

Кроме вышеперечисленных девайсов, доступны следующие скидки (предложение ограничено!):

Xiaomi Redmi 4X с 2 Гб – $105,99 с купоном «4X2GBRU»,

Xiaomi Redmi Note 4X – $111,99 с купоном «GROUP83»,

Xiaomi Mi Note 2 128 Гб – $419,99 с купоном «No2GB»,

Asus ZenFone 3 – $271,99 с купоном «ZEF3»,

Xiaomi Mi Max 2 – $269,99 с купоном «MXGL2».