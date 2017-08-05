Бывший чемпион мира по боксу по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) американец Пол Малиньяджи покинул тренировочный лагерь ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора. Он заявил, что не принимает некоторых вещей, который происходят в лагере.

Новость была оставлена 5 августа 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.