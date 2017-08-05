Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков заявил, что на должности координатора юношеских команд системы клуба он зарабатывает более чем в десять раз меньше, чем во время игровой карьеры. При этом спортсмен отметил, что ему хватает средств на жизнь, несмотря на снижение зарплаты.

Новость была оставлена 5 августа 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.