Компания Shuttle анонсировала свой новый и, что важно, полноценный компьютер X1, позиционируемый в качестве игрового. Это очень компактное решение, в котором действительно скрыта солидная мощь, но стоит этот неттоп немалых денег.

Базовая конфигурация нового Shuttle X1 оценивается в 1715 американских долларов, и за эти деньги покупатель вправе рассчитывать на 128 Гб дискового пространства в виде полноценного SSD в дополнение к обычному винчестеру на 1 терабайт. Также в комплектацию входят процессор Intel Core i5-7300HQ и дискретная графика GeForce 1060 от NVIDIA, а объем ОЗУ здесь равен 8 Гб. Если заплатить за Shuttle X1 уже $1750, то при сохранении всей начинки SSD в компьютере будет заменен на модель объемом 256 Гб, и это отличное дополнение.

Что же до самой топовой версии, то она стоит уже $1960, но при этом ней есть 16 Гб ОЗУ, SSD на 256 Гб, видеокарта GeForce 1080 и процессор Core i7-7700HQ от Intel. Вне зависимости от версии, компьютер Shuttle X1 поставляется с ОС Windows 10 Home, восемью портами USB 3.0, одним USB-C, слотом под SD-карты, тремя выходами HDMI и Bluetooth 4.2 на пару с Wi-Fi 802.11ac. Shuttle X1 уже поступил в продажу и, по факту, является отличной альтернативой полноразмерным системным блокам, которые жужжат и занимают очень много места.