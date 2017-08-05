Компания LEAGOO провела онлайн-презентацию своего новейшего безрамочного смартфона KIICAA MIX с экраном на 5,5 дюйма, но по размерам совпадающего с 5-дюймовыми гаджетами. С 21 августа этот смартфон будет доступен для предварительного заказа исключительно в магазине GearBest, и каждый оформивший заказ будет вправе рассчитывать на скидку в размере $30.

Смартфон LEAGOO KIICAA MIX располагает Full HD-экраном от Sharp с диагональю 5,5 дюйма, быстрой зарядкой аккумулятора емкостью 3000 мАч от LG, современной ОС Android 7 и стоит при этом $140 без учета скидки. В цену входят двойная фотокамера на 13+2 мегапикселя, фронтальная камера с матрицей 13 Мп, поддержка сетей LTE, а также CPU MediaTek MT6750Т с 8 ядрами, 32 Гб ROM и 3 Гб оперативной памяти.

Дисплей, являющийся основным конкурентным преимуществом смартфона, занимает 90% лицевой панели корпуса, и внизу у него есть небольшая рамка с кнопкой Home и сканером отпечатков пальцев. Оставляя заказ на LEAGOO KIICAA MIX в интернет-магазине GearBest, можно получить не только скидку на 30 долларов, но также фирменные наушники с коннектором USВ-С и силиконовый чехол-бампер.

Кроме того, будет проведен розыгрыш, участники которого получат шанс стать обладателем смартфона LEAGOO KIICAA MIX совершенно бесплатно. Подробности об этой акции есть на официальном сайте LEAGOO, и там же можно заранее оформить предварительный заказ на KIICAA MIX или ознакомиться со всем модельным рядом компании.