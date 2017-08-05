В этом году холдинг HMD Global намерен выпустить еще несколько смартфонов Nokia в дополнение к тем трем, что уже продаются в нашей стране. Одним из них станет бюджетный аппарат Nokia 2. фотографии которого сегодня были обнаружены в интернете.

Суд

я по всему, на снимках запечатлен поздний прототип, поскольку вместо надписи NOKIA на корпусе этого Nokia 2 красуется лишь слово Brand. Между тем, его дизайн полностью совпадает с ранними утечками, так что, вероятнее всего, это и есть тот Nokia 2, который уже совсем скоро можно будет встретить на прилавках магазинов и в руках фанатов финской марки, у которых нет денег на Nokia 6. Согласно последним сведениям, Nokia 2 окажется ультрабюджетным решением, которому не дадут даже сенсорные кнопки под экраном – их сделают виртуальными, и они займут значительную часть видимой области дисплея с диагональю 4,7 или 5 дюймов.

Смартфон не так давно был протестирован в ряде бенчмарков, и они выявили в нем наличие 1 Гб оперативной памяти и процессора Qualcomm 212. Таким образом, Nokia 2 представляет собой откровенно бюджетный (читайте дешевый) смартфон с минимальным набором возможностей, причем, по слухам, Nokia 3, у которого вдвое больше ОЗУ, будет стоить лишь на $20 дороже, так что есть смысл вообще не рассматривать «Двойку» к покупке и сразу выбрать Nokia 3.