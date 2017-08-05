В Киеве 5-10 августа будет ограничено движение по мосту Патона
Категория: Столица | 5 августа 2017 04:00

   Движение транспорта по мосту Патона в Киеве будет частично ограничено с 5 по 10 августа в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Киевавтодор  на своей странице в Facebook.

«С 08.00 часов 05.08.2017 до 21.00 часа 10.08.2017 в связи с восстановлением бортового камня, поврежденного в результате.подробнее

Новость была оставлена 5 августа 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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