Категория: Столица | 5 августа 2017 04:00
Движение транспорта по мосту Патона в Киеве будет частично ограничено с 5 по 10 августа в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Киевавтодор на своей странице в Facebook.
«С 08.00 часов 05.08.2017 до 21.00 часа 10.08.2017 в связи с восстановлением бортового камня, поврежденного в результате.подробнее
Новость была оставлена 5 августа 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.