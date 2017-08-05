Движение транспорта по мосту Патона в Киеве будет частично ограничено с 5 по 10 августа в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Киевавтодор на своей странице в Facebook.

«С 08.00 часов 05.08.2017 до 21.00 часа 10.08.2017 в связи с восстановлением бортового камня, поврежденного в результате.подробнее