Интернет-магазин GearBest запустил три акции, посвященные трем смартфонам 2017 года: Vkworld Mix Plus, CUBOT Magic и UHANS Note 4. Каждый из этого трио характеризуется в первую очередь поддержкой сотовых сетей четвертого поколения, к тому же каждый из них доступен по очень низкой цене, а посвященные им акции позволяют снизить ее еще сильнее.





Возьмем в качестве примера Vkworld Mix Plus, смартфон с безрамочным экраном в стиле Xiaomi Mi Mix. Прямо сейчас покупателям из России этот гаджет может достаться в обмен на $100: таковы условия флеш-распродажи, для получения скидки нужно быть зарегистрированным на русскоязычной версии GearBest и делать заказ из России. Также есть возможность снизить стоимость смартфона до тех же $100 без привязки к РФ при помощи промо-кода «GBVKMIX», который будет действовать с 7 по 14 августа ежедневно и распространяться на первые 100 заказанных аппаратов. По завершении всех акций цена вырастет до $140.

Покупая Vkworld Mix Plus, также можно принять участие в розыгрыше ценных призов – 3 Vkworld Mix Plus, 50 vkworld C102 и 5 Vkworld Z3310, и для этого нужно заплатить за смартфон через PayPal и поделиться в социальных сетях ссылкой на акцию. Сам смартфон включает в себя 3 Гб ОЗУ, 32 Гб ROM, экран HD с диагональю 5,5 дюйма, 4-ядерный процессор с частотой 1,3 ГГц, батарею емкостью 2850 мАч, фотокамеры с разрешением 8 и 5 Мп, два слота под SIM-карты и ОС Android 7.

Смартфон CUBOT Magiс тоже можно купить по очень низкой цене, и условия примерно те же: с 7 по 14 августа включительно первые 10 заказанных аппаратов будут оценены всего лишь в $50, а те, кто не войдут в число первых 10 покупателей, смогут купить его за $90. Изначально этот моноблок стоит $110, и для получения скидки не нужны промо-коды, достаточно оформить заказ в указанный период времени. CUBOT Magiс несет в себе поддержку сотовых сетей четвертого поколения, основную камеру из двух модулей, селфи-камеру на 5 мегапикселей, а также яркий HD-экран на 5 дюймов по диагонали, прошивку ОС Android 7 и 3 Гб оперативной памяти. За быстродействие в этой модели отвечает процессор MediaTek MT6737, а работает вся электроника от АКБ емкостью 2600 мАч. CUBOT Magiс доступен в сером и розово-золотом оттенках корпуса.

С 7 по 13 августа есть возможность купить с большой скидкой еще один смартфон – UHANS Note 4. Первые 10 его экземпляров каждый день будут стоить по $60, а последующие уже ровно $100, хотя первоначальная цена данного аппарата составляет $110. Заплатив указанную сумму, вы получите стильный смартфон с батареей емкостью 4000 мАч, сенсорными кнопками под экраном, сканером отпечатков пальцев и основной камерой с разрешением 13 Мп. Экран смартфона UHANS Note 4 – это IPS-панель с диагональю 5,5 дюйма и разрешением HD. В аппарате присутствуют 32 Гб встроенной памяти, прошивка Android 7, модуль LTE и 4-ядерный процессор. На него, как и на предыдущие два моноблока, распространяется бесплатная доставка в пределах границ России.