В Деснянском районе Киева трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на 16 этаже. От полученных травм девочка скончалась.Читай также: В Киеве женщина на глазах матери и дочери выпрыгнула из окна 10 этаже Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.К правоохранителям обратились соседи, которые увидели .подробнее

Новость была оставлена 5 августа 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.