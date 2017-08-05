Бывший нападающий сборной Франции по футболу Тьерри Анри забросил баскетбольный мяч в корзину ногой. Он сделал это с центра площадки. Мяч дважды ударился о щит и упал в корзину. Спортсмен исполнил трюк на арене в южноафриканском Йоханнесбурге, где он примет участие в благотворительном баскетбольном матче.

Новость была оставлена 5 августа 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.