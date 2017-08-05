Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что скучает по сборной России. Он отметил, что задумался о своей карьере, когда не был вызван в состав на Кубок конфедераций. По словам форварда, между ним и наставником национальной команды Станиславом Черчесовым нет недопонимания.

Новость была оставлена 5 августа 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.