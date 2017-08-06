Создатель Android Энди Рубин в самом начале этого лета анонсировал свой собственный безрамочный смартфон Essential Phone и пообещал выпустить его 30 июня. Как и предполагалось, что-то пошло не так, и мобильник в указанные сроки свет все же не увидел, и вера в возможности Энди Рубина сменилась кривыми ухмылками и фразами в духе «я так и знал». Но, как ни странно, аппарат все же поступил в продажу, однако его стоимость, несмотря на задержку, ничуть не изменилась.

Смартфон Essential Phone можно купить прямо сейчас за 700 долларов США в BestBuy или у оператора Sprint, то есть в Европе и тем более России он пока что не продается. Впрочем, не очень-то и хотелось, потому как тот же OnePlus 5, располагая схожей аппаратной частью, стоит дешевле и продается во многих странах мира. К преимуществам Essential Phone можно отнести безрамочный экран, корпус из титана и керамики с покрытием из стекла Gorilla Glass 5, а к сомнительным нововведениям сразу относится поддержка дополнительных модулей, продаваемых отдельно от смартфона.

Модульная концепция не пользуется спросом, что отлично видно по продажам прошлогоднего LG G5. Конкурентами нового Essential Phone являются Samsung S8 и грядущие Apple iPhone 8 и Samsung Note 8, анонсы которых состоятся 17 сентября и 23 августа соответственно.