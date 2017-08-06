Анонсирована самая полезная для россиян точка доступа под названием Karma Black, позиционируемая как самая защищенная в своем сегменте. В список ее характеристик сразу входит нативная поддержка Tor и даже VPN, и в дополнение к ней имеется встроенный блокировщик рекламы.

Karma Black поступит в продажу в сентябре и позволит вносить пользователей в черный список, что пригодится для жесткого ограничения доступа к ней. Создавалась эта точка доступа с целью борьбы с отслеживанием пользователей, а именно этим и занимается наше с вами правительство, которое, как известно, несколько дней назад приняло закон о запрете пользования анонимайзерами и VPN. Другими словами, при помощи Karma Black можно сохранить анонимность в интернете и продолжить пользоваться всеми ресурсами, ранее заблокированными Роскомнадзором, без каких-либо трудностей.

Для владельцев этой точки доступа разработчики планируют создать целую сеть, по которой будут распространяться обновления программного обеспечения, а также адреса новых прокси. Жалко лишь, что на данный момент стоимость Karma Black остается неизвестной, однако до релиза осталось совсем немного – в продажу точка поступит в сентябре, и купить ее можно будет через интернет без ограничения по странам распространения.