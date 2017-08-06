В сети появилось новое фото смартфона Google Pixel 2, опубликованное самим Эваном Блассом. Данный факт уже не позволяет сомневаться в подлинности снимка, поскольку этот инсайдер в 99% случаев предоставляет заведомо верную информацию о еще не анонсированных гаджетах.

По предварительным данным, новый Google Pixel 2 вместе с его старшим братом Pixel 2 XL увидит свет в октябре текущего года, но другие источники указывают на последние числа этого месяца. Вне зависимости от того, когда именно мобильники поступят в продажу, их наделят как минимум 4 гигабайтами оперативной памяти и ROM на уровне 64 Гб вместе с топовым центральным процессором Qualcomm 835, как у нынешнего Samsung S8. Экран младшего Google Pixel 2 практически лишится рамок и сможет выдать картинку в разрешении Full HD при диагонали 4,97 дюйма, а вот на его корпусе уже не будет входа под наушники – оставят лишь USB-C, и будет хорошо, если в коробке окажется переходник на 3,5 миллиметра.

Зато в Google Pixel 2 встроят пару громких стереодинамиков, так что звучать он будет как минимум неплохо. Старший Google Pixel 2 XL будет наделен почти такой же аппаратной базой, но экран увеличен до 5,5 дюйма, а разрешение выросло до Quad HD. Помимо этого, в смартфонах обещаны очень хорошие камеры с проработанным программным обеспечением. Прошивка новых «Пиксельных» моноблоков будет обновлена до Android 8.