Ямайский спринтер Усэйн Болт занял третье место в забеге на 100 метров на чемпионате мира в Лондоне. Болт преодолел дистанцию за 9,95 секунд. Первым к финишу пришел американец Джастин Гэтлин, пробежавший дистанцию за 9,92 секунд. Второе место занял Кристиан Коулмен с результатом в 9,94 секунд.

Новость была оставлена 6 августа 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.