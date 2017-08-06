Украинский боксер Василий Ломаченко победил колумбийца Мигеля Марриагу и защитил титул чемпиона мира во втором полулегком весе (58,967 килограммов) по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Бой был остановлен в перед началом восьмого раунда. Марриага к тому моменту дважды побывал в нокдауне.

Новость была оставлена 6 августа 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.