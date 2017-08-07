Каррера объяснил разгромное поражение «Спартака» от «Зенита»
Категория: Спорт | 7 августа 2017 00:00

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ» объяснил разгромное поражение от санкт-петербургского «Зенита» в матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Он заявил, что его подопечные «в первом тайме подарили два гола из-за двух индивидуальных ошибок».

Новость была оставлена 7 августа 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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