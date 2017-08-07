Болельщики московского «Спартака» вывесили адресованный бывшему бывшему нападающему санкт-петербургского «Зенита» Александру Кержакову баннер во время церемонии на стадионе «Санкт-Петербург». «Воробьи могут спать спокойно», — написано на плакате. Матч завершился победой хозяев со счетом 5:1.

Новость была оставлена 7 августа 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.