В Печерском районе столицы днем в понедельник, 7 августа, на улице Михаила Бойчука произошло ДТП с участием маршрутного такси и троллейбуса. Об этом сообщает Киев.Оперативный.Как сообщают свидетели, водитель микроавтобуса Богдан потерял управление над транспортным средством и протаранил оказавшийся на пути.подробнее

Новость была оставлена 7 августа 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.