Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков обратился к фанатам красно-белых после разгромного поражения от «Зенита» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. «Злитесь, но не переставайте любить!» — написал игрок. Встреча состоялась 6 августа и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 5:1.

Новость была оставлена 7 августа 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.