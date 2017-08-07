Парижский ПСЖ заинтересован в покупке 18-летнего нападающего «Монако» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе. Монегаски хотят заработать на продаже форварда 180 миллионов евро, а столичный клуб готов удовлетворить их запросы. Помешать покупке футболиста может правило финансового fair play.

Новость была оставлена 7 августа 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.