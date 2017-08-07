В России состоялась презентация двух новых электронных книг Pocketbook Basic Lux и Pocketbook Basic 3. Обе модели относятся к начальному сегменту, и их продажи должны стартовать в самом ближайшем будущем.

Оба ридера оснащены экранами с диагональю 6 дюймов – это панели E-Ink поколения Carta, но в Pocketbook Basic Lux у нее есть подсветка и разрешение 1024х600 точек, тогда как экран Pocketbook Basic 3 подсветкой не обладает и держит разрешение 800х600 пикселей. В остальном разницы между читалками нет, если не считать их стоимость, которая будет обнародована немного позже. Пока что известно, что размеры Pocketbook Basic Lux и Pocketbook Basic 3 составили 174х115х8 миллиметров при весе около 170 граммов, и что внутри них стоит процессор от Freescale с частотой 1 ГГц. CPU работает в паре с 256 Мб оперативной памяти, а под книги в обоих устройствах предусмотрен накопитель на 8 гигабайтов.

Tакже всегда есть возможность установки карты microSD до 32 Гб и выхода в интернет по модулю Wi-Fi 802.11n. Разумеется, в Pocketbook Basic Lux и Pocketbook Basic 3, книгах 2017 года, производитель реализовал поддержку всех наиболее распространенных форматов книг и документов, и даже если нужный вам файл запакован в ZIP-архив, он все равно откроется. Кроме того, есть поддержка изображений, но открывать их на монохромном экране – удовольствие, понятное не всем.