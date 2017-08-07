Если вы мечтаете о мощном металлическом смартфоне с двойной камерой, но не хотите платить за него десятки тысяч рублей, то вам определенно нужен новейший UMIDIGI S. Этот моноблок соответствует всем перечисленным требованиям, и в интернет-магазине TomTop на него установлена очень солидная скидка.

При изначальной стоимости в районе €200 в TomTop за смартфон UMIDIGI S просят всего €136, притом безо всяких промо-кодов и викторин. Для получения скидки достаточно лишь оформить заказ, пока длится акция, и не более того, к тому же смартфон будет доставлен вам совершенно бесплатно в комплекте с фирменным чехом и специальным зарядным устройством с поддержкой ускоренной зарядки. Новый UMIDIGI S доступен в черном и золотистом цветах корпуса и располагает большим экраном с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD, над которым находится 5-мегапиксельная камера для селфи. Основная фотокамера в этой модели состоит из модулей на 13 и 5 Мп с автофокусом и записью видео 4К, а чуть ниже нее размещена светодиодная вспышка. Сканер отпечатков пальцев вынесен на лицевую панель и встроен в кнопку Home.

Указанная стоимость смартфона включает в себя АКБ емкостью 4000 мАч, 64 Гб встроенной памяти, два слота под SIM-карты, слот microSD и 4 Гб ОЗУ. Корпус UMIDIGI S выполнен из алюминия и включает в себя CPU MediaTek Helio P20 с восемью ядрами и поддержкой сетей 4G. Работает смартфон под управлением ОС Android 7.0. Дополнительную информацию о новом UMIDIGI S можно узнать на посвященной ему странице в магазине TomTop.