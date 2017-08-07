Компания LeEco, ни для кого не секрет, производит отличные аппараты, но совершенно не разбирается в рекламе, что ввергло ее в пучину жесточайшего финансового кризиса. Реклама ее смартфонов, как говорится, «не зашла», в том числе и в нашей стране, и появилась значительная вероятность скорого ухода компании с российского рынка.

Бренд LeEco представлен в России на официальной основе, но он демонстрирует крайне низкий уровень продаж – планы компании по реализации на территории России 1 миллиона своих трубок до конца 2017 года пошли прахом, поскольку если люди и покупают ее продукцию, то делают это в основном напрямую в Китае. Согласно статистике, четвертый квартал 2016 года, очень прибыльный для многих производителей, позволил LeEco продать лишь чуть больше 27000 смартфонов. Данных за 2017 год пока нет. Для сравнения, ZTE реализовала почти 300000 смартфонов за тот же период времени, а продажи Huawei приблизились к полумиллиону.

Даже в сравнении с Xiaomi, которая пришла в Россию почти одновременно с LeEco, последняя проигрывает – 107000 смартфонов Mi было продано за последнюю четверть прошлого года. Когда именно LeEco покинет Россию, пока остается неизвестным, но это может случиться уже совсем скоро, и даже ее дочерний бренд LeRee, созданный специально для нашей страны, не спасет ситуацию – потенциальный покупатель отдаст предпочтение Xiaomi, которая у всех на слуху, нежели никому неизвестной ЛеРи.