Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг во время турне команды по США обманул проститутку. Инцидент произошел в одной из гостиниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Стерлинг вызвал девушку в номер, но отдал ей лишь половину от оговоренной заранее суммы (4 тысячи долларов).

Новость была оставлена 8 августа 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.