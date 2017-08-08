Хоккеисты олимпийской сборной России подрались с игроками канадской национальной команды во время встречи на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, который проходит в Сочи. Инцидент произошел в конце второго периода, драка началась после того, как один из канадцев толкнул на борт не владеющего шайбой россиянина.

Новость была оставлена 8 августа 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.