Жильцы разрушенного в Киеве дома не получили помощь от КГГА — СМИ
Категория: Столица | 8 августа 2017 16:00

   Жильцы дома по улице Голосеевской, частично разрушившегося в результате взрыва в июле, утверждают, что не все пострадавшие семьи обеспечены временным жильем, а также что никто из них не получил обещанную горадминистрацией материальную помощь. Об этом сообщает 112 Украина.

По словам оставшихся без крова.подробнее

Новость была оставлена 8 августа 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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