Категория: Столица | 8 августа 2017 16:00
Жильцы дома по улице Голосеевской, частично разрушившегося в результате взрыва в июле, утверждают, что не все пострадавшие семьи обеспечены временным жильем, а также что никто из них не получил обещанную горадминистрацией материальную помощь. Об этом сообщает 112 Украина.
По словам оставшихся без крова.подробнее
Новость была оставлена 8 августа 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.