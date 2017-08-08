Жильцы дома по улице Голосеевской, частично разрушившегося в результате взрыва в июле, утверждают, что не все пострадавшие семьи обеспечены временным жильем, а также что никто из них не получил обещанную горадминистрацией материальную помощь. Об этом сообщает 112 Украина.

По словам оставшихся без крова.подробнее