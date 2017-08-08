Умные часы Apple Watch 3, анонс которых предварительно запланирован на осень текущего года, могут сильно отличаться от первого поколения, представленного еще в 2014 году, и притом не только в плане аппаратного оснащения. Согласно последним слухам, часики приобретут новый дизайн, частью которого, вероятно, станет долгожданный экран круглой формы.

На сегодняшний день все детали относительно внешности новых часов от Apple держатся в тайне, и они, в отличие от восьмого Айфона, не интересуют инсайдеров, что приводит к отсутствию «живых» снимков или хотя бы пресс-рендеров. Показ Apple Watch 3 имеет все шансы состояться одновременно с анонсом упомянутого мобильника, то есть 17 сентября 2017 года, но именно отсутствие любого рода подробностей о них наводит на мысль о переносе презентации на более поздний срок.

Добавим, что ранее Apple Watch 3 было приписано наличие встроенного модуля LTE, который позволит выходить в интернет и звонить уже без использования смартфона, то есть часы станут более самостоятельным устройством. Также в этом году Apple планирует представить смартфоны iPhone 7s и 7s Plus, являющиеся улучшенными версиями прошлогодних «Семерок». Их стоимость остается неизвестной, а за iPhone 8 в России вполне могут попросить около 70-80 тысяч рублей, ведь это юбилейная модель.