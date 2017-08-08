Ранее в этом году, на февральской международной выставке MWC 2017, прошедшей в Барселоне, компания Vernee провела презентацию своего новейшего смартфона Thor Plus, поведав о двух его достоинствах – экране и аккумуляторе.

На момент анонса все спецификации модели были скрыты, и только сегодня на официальном сайте Vernee появилась дополнительная информация об АКБ и дисплее, и она впечатляет. Первое, на что следует обратить внимание, это аккумулятор, емкость которого составила невероятные 6200 мАч. При этом производитель сумел сохранить толщину корпуса смартфона Vernee Thor Plus, что видно на снимках, и в итоге перед нами средство связи, по толщине не уступающее флагманам, но способное выдерживать без подзарядки несколько дней подряд. Вторая особенность смартфона – это как раз его сенсорный экран, и сегодня стало известно, что перед нами панель Super AMOLED, как на современных устройствах от Samsung. Об этом также говорится в видеопрезентации на YouTube.

Аппаратные характеристики смартфона Vernee Thor Plus будут раскрыты позже, но факт наличия топового экрана и емкой батареи уже говорит в пользу выбора именно этого моноблока. Дополнительной причиной к совершению покупки станет его цена, которая составляет всего $170, и на момент приема предварительных заказов на официальном сайте Vernee, который уже стартовал, она снижена до $150. С уверенностью можно сказать, что Vernee Thor Plus – это единственный в мире смартфон за $150 с экраном Super AMOLED.