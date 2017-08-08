До анонса Samsung Galaxy Note 8 осталось всего две недели, и потому нет ничего удивительного в том, что интернет начинает тонуть под волной новых подробностей об этом мобильнике. Сегодня, к примеру, кто-то выложил реальные фотографии инженерных семплов данного аппарата, которые в очередной раз подтвердили все слухи о его внешности.

На снимках видно, что экран Samsung Galaxy Note 8 получил очень тонкие рамки сверху и снизу, плюс отлично видно, как этот самый дисплей захватывает часть боковых торцов – случайных прикосновений точно не избежать также можно заметить аппаратную кнопку активации ассистента Bixby, который до сих пор так и не выучил русский язык, хотя Samsung S8 продается в нашей стране уже почти 4 месяца. Сканер отпечатков пальцев действительно помещен рядом с камерой, но на этот раз хотя бы отделен от нее вспышкой и автофокусом, хотя это едва ли спасет от заляпывания этой самой камеры пальцами. И кстати, эта самая камера в Samsung Galaxy Note 8 двойная, ибо тренд.

Смартфон Samsung Galaxy Note 8 наделен 3-кратным оптическим зумом (настоящим, а не как у OnePlus 5) и батареей емкостью 3300 мАч, чтобы не взрывался, как Note 7 2016 года. Его экран – это панель с диагональю 6,3 дюйма и разрешением Quad HD+, а его цена в России, по слухам. Составит 70000 рублей. Анонс фаблета состоится 23 августа в Нью-Йорке, тогда как старт продаж назначен на 15 сентября.