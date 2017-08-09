Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча состоялась во вторник, 8 августа, на стадионе «Филип II Арена» в Скопье и завершилась победой сливочных со счетом 2:1. «Реал» завоевал Суперкубок УЕФА в четвертый раз. До этого мадридцы выигрывали трофей в 2002, 2014 и 2016 году.

Новость была оставлена 9 августа 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.