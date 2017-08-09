Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко был замечен в одном из городских автобусов Челябинска. В распоряжении издания оказалась фотография из общественного транспорта, которую прислал житель уральского города, чье имя не сообщается. На ней изображен человек, похожий на титулованного спортсмена.

Новость была оставлена 9 августа 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.