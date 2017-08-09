Ангела Просвещения, которого подарила Киеву посольство Болгарии, оставили без головы. Об этом сообщил замглавы КГГА Алексей Резников в Facebook.Читай также: Вандалы надругались над гербом Киева на Московском мосту “Какая болезнь в голове у этих подонков ???? У Михайловского Собора“, — написал.подробнее

Новость была оставлена 9 августа 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.