Российская прыгунья в длину Дарья Клишина задумывалась об употреблении допинга в 15-летнем возрасте из-за низких результатов. Ее соперницы прыгали на 7 метров, в то время как сама спортсменка не могла преодолеть эту отметку. По словам Клишиной, она продолжала тренироваться и сумела прыгнуть на 7 метров 3 сантиметра.

Новость была оставлена 9 августа 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.