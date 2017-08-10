До официального релиза смартфона OnePlus 5 на территории России осталось всего несколько дней, и сегодня компания «Марвел-Дистрибуция» сообщила его рекомендуемую стоимость в нашей стране, а также список сетей распространения.

Как и ожидалось, приобрести мощный китайский фаблет получится в большинстве крупных сетевых магазинов, а также в ряде интернет-магазинов, в том числе и Ozon. В России новый OnePlus 5, который вышел в КНР еще в самом начале этого лета, будет продаваться всего в двух вариантах, и базовый из них – это 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти плюс серый цвет корпуса. Цена вопроса – 40000 рублей, тогда как в Китае аппарат стоит всего $480. Иными словами, покупка OnePlus 5 с точки зрения финансов абсолютно нецелесообразна.

За топовый вариант в черном цвете с 8+128 Гб, за который в Китае просят $540, в нашей стране придется отдать целых 45000 рублей. Список характеристик нового OnePlus 5 включает в себя экран Optic AMOLED на 5,5 дюйма с разрешением Full HD, основную фотокамеру от Sony на 20+16 Мп, фронталку на 16 Мп производства той же Sony, АКБ емкостью 3300 мАч, а также поддержку всех бендов, включая 20-й, так что 4G в России на нем поймать очень даже просто. Цена включает порт USB-C, вход под наушники, модуль Bluetooth 5.0 и прошивку Oxygen OS на базе Android 7.1.1.