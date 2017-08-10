Компания Intel определилась с датой проведения презентации своих новых процессоров серии Coffee Lake. Мероприятие назначено на текущий месяц, и пройдет оно во второй его половине.

Узнать о возможностях новых чипов Intel Coffee Lake из первых уст у каждого из нас получится уже 21 августа: презентация стартует в 19 часов по Москве и пройдет в том числе и в режиме онлайн. Возможен просмотр непосредственно через социальную сеть Facebook, о чем было заявлено отдельно. Intel, отметим, за последние годы неслабо прокачала собственное ЧСВ, поскольку премьеру CPU Coffee Lake она поставила в один ряд с Великим американским затмением, которое случится тоже 21 августа. В пресс-релизе так и сказано, что в этот день произойдет два великих события – затмение и анонс процессоров.

Презентацию Coffee Lake проведут ведущие специалисты Intel, готовые рассказать о процессорах все значимые детали. Также чип-мейкер собирается озвучить свои планы на будущее, как ближайшее, так и отдаленное. Intel Coffee Lake – это восьмое по счету поколение процессоров Core, пришедшее на смену текущему Kaby Lake. Основной его фишкой станет расширение функционала по работе с виртуальной реальностью, так как производительность, насколько стало известно, вырастет не так уж и сильно. Но главный вопрос, который волнует всех и каждого – это вопрос цены. 21 августа ответ на него наконец-то будет получен.