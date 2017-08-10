Компания Lenovo официально анонсировала свой новейший смартфон с двойной камерой K8 Note, о котором в последнее время было так много слухов. Многие из них, заметим, так и не подтвердились: в частности, никакого процессора от Qualcomm в данном аппарате не оказалось.

Смартфон Lenovo K8 Note работает на почти что топовом 10-ядерном процессоре MediaTek Helio X23, который лучше, чем Х20, но хуже в сравнении с Х27. Внутри этого чипа стоят два ядра на 2,3 ГГц Cortex A72 и по четыре ядра Cortex A53 с частотой 1,85 и 1,4 ГГц, плюс есть видеокарта Mali T880 MP4 на четыре ядра и модем LTE. По умолчанию новый Lenovo K8 Note работает на базе Android 7.1.1 со стандартным интерфейсом, отображающимся на экране с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей. Над ним установлена селфи-камера на 13 Мп с широким углом, а сзади стоит уже двойная камера на 13+5 мегапикселей с двойной же вспышкой.

Смартфон работает с двумя SIM-картами, предлагает 3 или 4 Гб оперативной памяти, накопитель на 32 или 64 Гб и стоит 205 или 220 долларов США в зависимости от выбранной версии. В цену Lenovo K8 Note входят АКБ емкостью 4000 мАч, корпус толщиной 9 миллиметров, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, слот microSD, вход под наушники и стандартный комплект модулей связи. NFC в смартфон не завезли.