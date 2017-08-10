Категория: Столица | 10 августа 2017 04:00
На бульваре Марии Примаченко в Печерском районе Киева появятся арт-объекты по мотивам творчества художницы. Об этом сообщает Cultprostir.
Авторы проекта Prima Maria Art Boulevard решили сделать музей под открытым небом протяженностью 500 метров. По плану, арт-объектами станут жилые дома, офисные.подробнее
Новость была оставлена 10 августа 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.